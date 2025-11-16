フェアエールングは木曜輸送。早めに現地入りして体調を整えている。前走オールカマーは道中先手を奪う強気な競馬で4着。和田正師は「ペースは厳しめだったけど、よく頑張れていた」と一定の評価をしていた。中間は坂路とWコースを併用して丹念に時計を出している。「前走に負けないくらいのいい状態」と師も自信を持っている。