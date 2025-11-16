4年連続参戦のライラックは輸送も慣れたもの。競馬場の馬房に到着すると、ゴロンと横になってリラックスムードだった。三尾助手は「不調時を引きずっていた昨年と比べて、今年は納得がいく出来。使ってもガクッとこなくなった」と成長を明かす。過去3回は2着同着→4着→6着だったが「4年で今年が一番いい」と言い切った。