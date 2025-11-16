秋華賞11着から中3週で臨むケリフレッドアスクは角馬場で調整。田代助手は「いい感じ。順調に来た」と好気配を伝えた。2走前の紫苑Sで逃げ切りVを飾ったが、前走のように控える形の競馬も可能だ。「気分良く運べればどんな競馬でもできる。オークス（8着）でもしっかり走れているし、距離が延びても大丈夫」と好走を期待した。