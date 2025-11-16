◇第56回明治神宮野球大会大学の部準々決勝名城大3-2杏林大（2025年11月15日神宮）名城大がタイブレークの延長10回にサヨナラ勝利を挙げ、22年以来3年ぶりの初戦突破を決めた。同点の10回1死一、二塁で2番の高桑京士郎（1年）が右越えの劇打を放ち「めちゃくちゃ緊張した。うれしいの一言」と笑った。NTT東海監督時代に元中日の岩瀬仁紀らを育て、大学日本代表コーチも務めた安江均監督は、今大会限りで退任。「自分が