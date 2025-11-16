秋3戦目を迎えるパラディレーヌは土曜朝、前日同様に坂路で調整。千田師は「馬体重が増えているのはカイバをちゃんと食べているし具合がいい証拠」と仕上がりの良さをアピールする。最内枠のスタートにも「枠は後入れの偶数がよかったけど前向きに考えたい」。重量の利もあり、秋華賞3着の末脚発揮なら再びゴール前で浮上する。