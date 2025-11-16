断然の1番人気が予想されるレガレイラは午後1時5分に京都競馬場に到着。楠助手は「渋滞が少しあって30分ぐらい遅くなったが、トラブルなく来られた。割と輸送も経験している馬で、そのあたりもたくましくなっている」と伝える。休み明けのオールカマーを叩いて型通りに上昇。「毛ヅヤが良くて、健康状態もいい」とうなずいた。