《ワークマン》社員も愛用する2900円以下“秋冬衣類”、機能性やコスパはどうなのか徹底検証してみた（筆者撮影）【写真を見る】この価格でこの品質…！？ワークマンスタッフも愛用する2900円以下秋冬服現役ウーバー配達員で「肉体派ライター」の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第18回は「ワークマン従業員が愛用している“推しアイテム”」を取材しました。ワー