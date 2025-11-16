G1初挑戦のヴェルミセルは坂路で最終調整を行った。今回が23戦目、5歳秋を迎えて充実ムードが漂う。前走の京都大賞典は3着。開幕週の馬場で後方から3着まで追い込んだ脚は評価できる。吉村師は「（8番枠で）極端な枠じゃなければと思っていましたし、外回りコースは合うと思う」と歓迎。持久力勝負になれば波乱を呼ぶ。