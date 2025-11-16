栗東滞在中のステレンボッシュは角馬場から坂路へ。田村助手は「いい感じ。コントロールが利きつつ、弾んでいて元気がいいです」と上々の感触。これまで栗東滞在で臨んだレースは阪神JF2着、桜花賞1着、秋華賞3着と全て馬券圏内。「ノートラブルで来ました。頑張ろうという気になってくれたと思います」と本領発揮を期待した。