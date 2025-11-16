◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦花巻東３―１崇徳（2025年11月15日神宮）崇徳は前回出場した74年以来51年ぶりとなる初戦突破を逃した。プロ注目の最速140キロ左腕・徳丸凜空（2年）による8回3失点の好投も報われなかった。「甘い球を逃してもらえず、全国レベルの差を感じました」6回に4番の古城に先制ソロを浴び、同点の8回には勝ち越しの押し出し四球など2失点。中国大会で全4試合完投勝利と体力面も持ち味なが