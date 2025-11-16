巨人の田中瑛がジャイアンツ球場を訪れ、古巣日本ハムから加入した17年ドラフト同期の北浦の相談役に手を挙げた。自身も、1年前に同様に移籍した郡の存在が大きかったといい「いろいろ教えてもらえた。そういう立場になれたら」。清宮幸を含めたドラフト同期のグループLINEがあるといい「（22年に引退した）宮台さんの司法試験の合格もあった。2人同時にめでたいことがあったので」と近々同期会を開催予定だと明かした。