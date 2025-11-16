2頭出し杉山晴厩舎のオーロラエックスは坂路で最終調整。初めての中2週となるが、体質が強化し疲れが残らなくなったことが近況の充実ぶりを物語っている。杉山晴師は「ここ2走のように脚をためることができれば距離も問題ない」と力を込める。鞍上の松山がデビューからコンビを組み続けている期待馬。G1初挑戦でも侮れない。