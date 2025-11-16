大リーグ公式サイトは「今オフのFA先発投手トップ5」と題した特集記事も掲載。西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井が、3位にランクインした。「今井は市場で最も優秀な外国人投手。ドジャースの山本ほどの才能はないかもしれないが、シース（パドレスからFA）やバルデス（アストロズからFA）と並ぶ上位層に位置する」と高評価。1位の通算65勝右腕シース、2位の同81勝の左腕バルデスに続く注目度の高さと