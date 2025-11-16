今季取得した国内FA権を行使せずに残留した巨人の中川が、川崎市のジャイアンツ球場に姿を見せた。「ギリギリまで正直めちゃくちゃ悩んた」と行使も視野に入れたが、「ジャイアンツで日本一になりたいというのが一番の決め手」と明かした。10年目の今季はチーム最多63試合に登板した左腕に、球団は複数年契約を提示している見込み。「結果でチームを引っ張っていけるように」と来季へ視線を向けた。