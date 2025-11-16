◇練習試合ロッテ3―1広島（2025年11月15日都城）ロッテのサブロー新監督（49）が初陣を白星で飾った。秋季キャンプを行っている宮崎県都城市で初対外試合となる広島との練習試合に臨み、3―1で逆転勝ちした。3投手の継投で広島打線を1点に抑え、打線は好走塁を得点に結びつけた。「1点を守り勝つ野球」を掲げる指揮官が思い描くチーム像が見えた勝利だった。秋深まる都城でサブローチルドレンが躍動した。1―1の3回だ。