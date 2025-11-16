◇大相撲九州場所7日目（2025年11月15日福岡国際センター）大の里は全勝を守った。「止まらず、相手の形にさせないように徹底できた」と、もろ手突きで当たって低い姿勢の宇良を突き放そうとした。懐に入られたが、右上手を引き、土俵際で上手ひねりを決め「動きの中で決まったつもりだった」と振り返った。単独トップに立ってからも、星を伸ばして7連勝。「また明日から、もう少し厳しくやっていきたい。しっかり集中し