◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」第１戦が行われ、巨人・岸田行倫捕手（２９）が同点の５回に代打で勝ち越し３ランを放ち、来年３月のＷＢＣでの代表入りを強烈にアピールした。＊＊＊尊敬する先輩との共闘が力になっている。代打で出場する前。松田野手総合コーチから声をかけられた。「『思い切っていってい