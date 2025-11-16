ソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が１５日、メジャーで３年連続４度目の最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたドジャース・大谷翔平投手（３１）を絶賛した。今季は打者として自己最多の５５本塁打、２年ぶりに復帰した投手では１４試合に登板した大谷を「すごすぎる。あんな選手が日本の野球から出て、米国でもナンバーワンになると思わなかった。日本人の夢を実現してくれたのが大谷君ですから。（投打に）盗塁も、と