◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）ロッテ・西川が、またも初球をさばいた。「７番・左翼」で出場し、２点差に迫った４回２死二、三塁。２番手右腕の甘く入った初球スライダーを逆方向にはじき返し、右翼線を破った。同点二塁打に「積極的にいこうと心がけた。１００点の打撃だった」と自画自賛。１打席目も初球を右安打とし、わずか２球で２安打２打点をマークした。井端監