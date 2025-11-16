◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（東京）は３番人気の３歳馬ルクソールカフェ（レーン）が初対戦の古馬を撃破し、待望のタイトルを手にした。◆ダミアン・レーン騎手２度目の騎乗で初勝利。重賞は天皇賞・春（ヘデントール）以来、今年２勝目、通算１７勝目。◆堀宣行調教師１２年（イジゲン）以来、通算２勝目。重賞は関屋記念（カナテープ）