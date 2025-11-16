「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」の第１戦が行われ、「９番・一塁」で先発した広島・佐々木泰内野手（２２）がフル出場し、侍デビュー戦で初安打初打点をマークした。五回無死満塁で左前２点適時打を放ち、１１−４の逆転勝ちに貢献。来季のブレークが期待される若鯉が、国際舞台で大きな自信と経験を得た。シーズン