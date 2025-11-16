◆大相撲▽九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）西十両４枚目で元大関の朝乃山（３１）＝高砂＝が約１年４か月ぶりに幕内の土俵に上がり、西前頭１４枚目・時疾風を寄り切った。左膝に大けがを負った昨年７月の名古屋場所以来の幕内復帰に向け、２連敗から５連勝と逆襲。再び幕内上位を目指す決意を明かした。横綱・大の里は西前頭３枚目・宇良を上手ひねりで退け、唯一の全勝をキープ。関脇・安青錦と平幕の義ノ富士、