日本ハム・達孝太投手（２１）が１５日、千葉・鎌ケ谷での若手対象の練習に参加し、１４日に阪神へのトレードが発表された伏見寅威捕手（３５）への感謝を口にした。移籍は報道で知ったといい、９日に食事をした際のことを「珍しくみんなで写真を撮ろうと言っていた」と振り返り、「そういうことやったんかと」と納得した。昨季のプロ初勝利から今季途中までの７連勝は、すべて伏見とのバッテリー。配球やゲームメーク、不調の