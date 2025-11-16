日本ハムの細野晴希投手（２３）は１５日、自主トレで伊藤大海投手（２８）に“弟子入り”することを明かした。年明けエスコンで行う自主トレに、金村、福島らと共に参加。自ら希望し快諾を得たもので、フル回転した沢村賞右腕に学び来季は１軍でフル稼働を狙う。鎌ケ谷で育成練習に参加した左腕は、オフのプランを聞かれ「１月、エスコンで大海さんと一緒に。１年間ずっと投げ切っているんで、どんな調整方法をしているのか、