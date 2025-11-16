「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」の第１戦が行われ、日本は１１−４で逆転勝ち。ロッテ・西川史礁外野手（２２）が同点２点打を含む２安打。広島・佐々木泰内野手（２２）も２点打を放ち、追加招集された青学大出身のドラ１コンビが躍動した。先発のオリックス・曽谷龍平投手（２４）は３回無安打無失点、２三振を奪う