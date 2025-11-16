巨人から育成ドラフト１位で指名された冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１５日、東京都内で支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ。背番号は「０１１」に決まった。（金額は推定）最速１５１キロの直球とキレのいいスライダーが武器の左腕だが「左バッターの足元、右バッターから逃げるボールを取得中です。ツーシーム、チェンジアップ」と落ちる球を練習中。レベルアップしてプロに挑戦する思いだ。対戦