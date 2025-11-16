「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」の第１戦が行われ、日本は１１−４で逆転勝ちした。「３番・右翼」でスタメン出場した阪神・森下翔太外野手（２５）が同点の五回、中前打を放ち、一挙６点の猛攻をお膳立て。阪神・坂本誠志郎捕手（３２）もピッチコムを駆使して投手陣を引っ張り、バットでも適時内野安打。阪神コンビ