芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.6％、4角11.3％ダートG前3.2％、4角4.1％※土曜午前5時。芝は向正面から4角内側に傷みは出ているが、避けて通るほどではない。フラットな状態で、時計もまずまず。ダートは標準的な時計の決着になっている。