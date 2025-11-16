芝クッション値10.8＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前9.0％、4角8.6％ダートG前5.1％、4角5.0％※土曜午前6時。芝は開催が進み、向正面および正面の傷みが目立つようになった。外を回しても差しが届く傾向にある。ダートは乾燥してパサパサ。基本的には先行有利だ。