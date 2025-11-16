サッカー日本代表は１５日、２−０で快勝した国際親善試合のガーナ戦が行われた愛知県豊田市から千葉市内に移動し、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向けて練習を行った。ガーナ戦の先発組は室内で軽めの調整。別メニュー調整が続いていたＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝を含む残りの１５人がピッチで体を動かした。ガーナ戦で出場機会がなかったＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝は競争激化を歓迎しつつ、“レギュ