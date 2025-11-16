◇大相撲九州場所7日目（2025年11月15日福岡国際センター）十両・朝乃山が昨年7月の名古屋場所4日目以来の幕内で勝利を挙げた。1敗と好調の時疾風戦。大きな声援を受けた元大関は右四つの形にはなれなかったが終始圧力をかけて寄り切り。「止まらず、休まず攻めたのが良かった」と納得の様子だ。連敗発進も3日目から5連勝と勢いがついてきた。「15日間幕内で取ることが目標。一日一番。自分のできることを精いっぱいやり