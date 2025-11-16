「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０日鉄堺」（１５日、おおきにアリーナ舞洲）男子で昨季リーグ王者のサントリーは日鉄堺を３−０で下し、６勝１敗とした。主将の高橋藍（２４）はチーム２位の１５点を挙げてけん引。新戦力との融合にも手応えを示した。最多得点はドミトリー・ムセルスキー（３７）の２０点だった。日鉄堺は２勝５敗。ストレート勝利に、高橋藍はすがすがしい表情で手応えを口にした。「今日は完璧に近い、