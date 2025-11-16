「明治神宮野球大会・高校の部・２回戦、花巻東３−１崇徳」（１５日、神宮球場）高校の部は準々決勝２試合が行われ、神戸国際大付が中京大中京に７−０の七回コールド勝ちで２００４年以来２１年ぶりに初戦を突破した。昭和の大スター・石原裕次郎を名前の由来に持つ石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（２年）が公式戦初本塁打をマークした。花巻東は元巨人・古城茂幸氏の次男・大翔内野手（２年）の全国舞台初本塁打で崇徳に３