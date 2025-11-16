泉口はプロ2年目でゴールデン・グラブに輝いた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextプロ2年目で飛躍のシーズンとなったのは巨人の泉口友汰だ。133試合に出場、一時は首位打者争いも行うなど、打率301、6本塁打、39打点をマーク。遊撃ポジションにおいても堅い守備で、プロ2年目で自身初のゴールデン・グラブ賞に輝いた。【動画】流し打ちも鮮やか！勝負強さが際だつ、泉口の打撃シーンそんな泉口が11月15日に放送された「シュー