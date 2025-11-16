◇国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立）サッカー日本代表はガーナ戦勝利から一夜明けた15日、千葉市内で調整した。森保監督はボリビア戦が国際Aマッチ100試合目の指揮。現役の代表監督ではフランスのデシャン監督らに次いで6番目に多い試合数となる。大台到達は日本史上初で、歴代2位の長沼氏の73試合を大きく引き離す。大声で指示を飛ばしたガーナ戦で喉を痛め、この日は声がかすれていたが「体調は問題