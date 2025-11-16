◇国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立）サッカー日本代表はガーナ戦勝利から一夜明けた15日、千葉市内で調整した。鎌田はコンディション不良で別メニュー調整が続いていたが、この日から全体練習に復帰。フリーマンを務めた7対7のミニゲームでは、軽やかなボールタッチを見せて復調をアピールした。クリスタルパレスで過密日程が続き、森保監督と話し合った上でボリビア戦に照準を合わせている。取材エリ