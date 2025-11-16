ビダーヤは後方からうまく馬群をさばいて3着に入った。前走東海Sに続く重賞銅メダルで地力強化を印象づけた。初めてコンビを組んだ川田も「これだけ強いメンバーの中、1600メートルの距離で、ちゃんとした走りができたのは大きな収穫でした」とパートナーの走りを高く評価した。