◇国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立）サッカー日本代表はガーナ戦勝利から一夜明けた15日、千葉市内で調整した。佐藤が48年間破られることのなかった、金田喜稔が持つ19歳119日の代表最年少得点に挑む。ボリビア戦当日が19歳33日で、この一戦が記録達成の最後のチャンス。「記録はつくりたいし、こんなにいいチャンスはない。なかなか更新できる記録じゃないと思っているので狙っていきたい」。日本の新