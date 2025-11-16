阪神から日本ハムへのトレード移籍が決まった島本浩也投手（３２）が１５日、自主トレとあいさつのため、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムを訪れた。後輩の面倒見が良く、左腕が姿を見せると、チームメートが集まってくる。すぐに仲間の輪ができ、栄枝、小川、高橋らと握手やハグを交わした。「昨日は朝８時に電話が鳴って、夜ご飯しか食べてないです。でももう切り替えてやれていますね。今、会える人にあいさつしてという感じで」。