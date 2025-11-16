日本野球協議会は15日、都内で「第1回全日本野球サミット」を開催。47都道府県の野球関係者約140人が出席し、中学部活動の地域展開に向けて議論した。人口減少や指導者不足など厳しい環境にある中学球児を支援する「中学球児応援プロジェクト」のアンバサダーを務める侍ジャパン前監督の栗山英樹氏と、前日本ハムの斎藤佑樹氏が参加したパネルディスカッションでは問題点などについて意見交換。ゲストで参加した球心会の王貞