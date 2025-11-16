きょうは全国的に広く秋晴れとなり、穏やかな１日となるでしょう。来週は今季一番の寒さとなりますので、衣替えをしたり冬物の布団を出すなど冬支度をしておくと良さそうです。予想最高気温はきのうと同じかやや高い所が多く、日差しが暖かいため、日中は上着なしで過ごせそうです。あす以降は今季一番の強い寒気が流れ込み、北海道や東北の市街地、北陸から山陰の山沿いで積もるような雪となりそうです。初雪がそのまま積雪となる