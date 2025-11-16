「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）阪神・門別啓人投手（２１）が１５日、阪神へのトレードが決まった伏見とのバッテリーを心待ちにした。東海大札幌の１４学年上の大先輩との共闘に「自分も受けてもらいたい。（高校の）後輩として一緒にできてうれしい」と大喜びだ。これまでは「高校の監督に何か送るとか、そういうので連絡を取ったくらい」の親交だったが、日本ハム投手陣の球を知る伏見に「どう違うのかとか聞いてみ