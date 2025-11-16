◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）オリックス・曽谷がアピールに大成功した。先発で３回を完全投球。最速１５１キロを何度も計測した直球は威力十分で、１４０キロ台のフォークで２三振を奪った。「ストライクゾーンで強く勝負できた。最高のアピールになりました」。白鴎大時代に友人から「ジェットコースタースライダー」（ジェッスラ）と命名された、変化の大きなスライダ