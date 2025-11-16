巨人・田中瑛斗投手（２６）が１５日、日本ハムから加入する北浦竜次投手（２５）との共闘を誓った。１７年ドラフト同期で同学年の左腕と１年ぶりにチームメートとなる。「もう一回、一緒に野球できるのがうれしい」と大歓迎した。発奮材料が増えた。プロ１年目の春季キャンプから同部屋だった盟友が再び、仲間になる。加入を知って自ら「一緒に頑張ろう」と連絡をとり「直球が速い左の変則派。けががなければ（１軍で）バンバ