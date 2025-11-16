ＮＦＬクリーブランド・ブラウンズの戦略責任者を経て、１０年ぶりにＭＬＢ編成トップに復帰。話題を呼んでいるのがロッキーズのポール・デポデスタ新編成最高責任者。かつてはアスレチックス、ドジャースでも腕をふるった人物、先日ネバダ州ラスベガスで行われたＧＭ介護の席上では「フットボールは選手数が多く、チームスポーツの要素が高い中、ゲームの詳細に注意を払う。野球は個人プレーな要素があると思われがちだが、ワ