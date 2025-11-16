2番人気カヴァレリッツォは惜しくも頭差2着。初コンビのC・デムーロは「スタートしてから外に張る面があった。内に入れて、壁をつくって競馬をした」と振り返りつつ、「直線はいい脚を使ったけど、（勝ち馬に）並んでから外に逃げる面があった。まだ少し精神的な成長が必要かな」と課題を挙げた。