米国議会議員らが、ロブ・マンフレッドMLBコミッショナーに書簡を送り、アメリカのスポーツが直面している「新たなインテグリティ（公正性）の危機」への深い懸念を示し、ガーディアンズの投手2人の起訴につながった違法賭博疑惑について説明を求めた。スポーツ専門局ESPN電子版が報じている。連邦検察当局は、ガーディアンズのエマニュエル・クラセ投手とルイス・オルティス投手が、複数の試合で投球1球ごとの結果を操作し、