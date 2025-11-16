門別が母校の先輩とのバッテリー結成に意欲を見せた。16日、中日との練習試合に先発予定の左腕は、伏見の加入が決まり、胸を高鳴らせた。「実際受けてみてもらいたいなって思います。後輩として一緒にできてうれしい」伏見は東海大札幌（北海道＝伏見の在籍時は東海大四）の14学年先輩。6月4日の交流戦・日本ハム戦では初対戦が実現し、2打数無安打に抑えた。経験豊富な先輩とのコンビを思い描き「日本ハムの投手陣は凄いで