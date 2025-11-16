藤川監督から直々に指導を受け、表情は引き締まった。「見てくれているということは期待してもらっているということ」。この日はブルペンで変化球を中心に105球を投げた。今季は開幕ローテーション入りを果たしたが、1勝0敗と春先以降は苦戦。指揮官は期待を込め「春のキャンプで待っている。へぼな変化球はいらん」と愛のある厳しい言葉を投げかける場面もあったが、左腕は「より一層、言葉をもらって感じた部分もあります」