阪神・前川が今年の“最終戦”で来季飛躍へのきっかけを得る。ランチ特打で49スイングし、7本の柵越え。16日の練習試合・中日戦に向け「良くも悪くも打席に立ってみないと分からない。立ってどう感じるか確認したい」と語った。今秋から好調だった24年の打撃フォームに回帰。13日には糸井嘉男臨時コーチからトップのつくり方などの指導を受けた22歳は「いい打球を増やしたい」と意気込んだ。